Безпілотник поповнив й до того немаленькі втрати ворога. Фото розбитого дрона оприлюднили на сторінці оперативного командування "Схід"

Важливо Розвідка опублікувала дані цивільних пілотів з росії, які вбивають українців

росіяни називали дрон "невидимкою"

російські пропагандисти, посилаючись на своє військове керівництво, писали, нібито безпілотник Zala – невразливий для українських РЕБ. Окупанти наївно сподівались, що ЗСУ його не бачать.

У ЗСУ зазначили, що холодноярська піхота зацікавилась "нєвидимкою" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання росіян.

Збили чергового "аналоговнєта",

– написали в ОК.



ЗСУ збили черговий безпілотник ворога / Фото ОК "Схід"



Наші захисники збили російську "невидимку" / Фото ОК "Схід"

Втрати ворога в авіації

Від початку вторгнення Росії українські захисники знешкодили чимало ворожої техніки. Зокрема, й авіації:

засоби ППО – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714.

До речі, 22 липня над Одещиною збили російський безпілотник. Ворог намагався проводити повітряну розвідку. Він фіксував узбережжя та портову інфраструктуру.

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