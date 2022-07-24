Безпілотник поповнив й до того немаленькі втрати ворога. Фото розбитого дрона оприлюднили на сторінці оперативного командування "Схід"
Важливо Розвідка опублікувала дані цивільних пілотів з росії, які вбивають українців
росіяни називали дрон "невидимкою"
російські пропагандисти, посилаючись на своє військове керівництво, писали, нібито безпілотник Zala – невразливий для українських РЕБ. Окупанти наївно сподівались, що ЗСУ його не бачать.
У ЗСУ зазначили, що холодноярська піхота зацікавилась "нєвидимкою" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання росіян.
Збили чергового "аналоговнєта",
– написали в ОК.
ЗСУ збили черговий безпілотник ворога / Фото ОК "Схід"
Наші захисники збили російську "невидимку" / Фото ОК "Схід"
Втрати ворога в авіації
Від початку вторгнення Росії українські захисники знешкодили чимало ворожої техніки. Зокрема, й авіації:
- засоби ППО – 113,
- літаків – 221,
- гелікоптерів – 188,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714.
До речі, 22 липня над Одещиною збили російський безпілотник. Ворог намагався проводити повітряну розвідку. Він фіксував узбережжя та портову інфраструктуру.
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