Третье место занимает тероборона Киева. Четвертое, пятое и шестое соответственно у тероборон Харькова, Сум и Чернигова.

К теме Бегут сверкая пятками, потому что местные гнали палками: в Николаеве эпично выгнали оккупантов

С седьмой по десятую позиции имеют такой вид: Британия, Николаев, Воруженное формирование фермерского хозяйства Свирида Опанасенко, ромы с трактором.

Ромы могут стать первыми, если украдут Путина,

– отметили в заметке.

Местные захватили БТР оккупантов

Жители Еланецкой общины на Николаевщине захватили вражеский БТР и перевезли его трактором в село. Пока нет информации, были ли внутри российские убийцы, или они просто сбежали.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что отнятую у россиян технику не нужно декларировать. Это из-за того, что их стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!