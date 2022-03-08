Третє місце обіймає тероборона Києва. Четверте, п'яте та шосте відповідно за тероборонами Харкова, Сум та Чернігова.

До теми Накивати п'ятами, бо місцеві гнали палками: у Миколаєві епічно вигнали окупантів

З сьомого по десяте позиції мають такий вигляд: Британія, Миколаїв, Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка, роми з трактором.

Роми можуть стати першими, якщо вкрадуть Путіна,

– зазначили у дописі.

Місцеві захопили БТР окупантів

Мешканці Єланецької громади на Миколаївщині захопили ворожий БТР та перевезли його трактором до села. Наразі немає інформації, чи були всередині російські вбивці, чи вони просто втекли.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що відібрану у росіян техніку не потрібно декларувати. Це через те, що їхня вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів.

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