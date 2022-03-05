Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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За його словами, окупантів вибили з міста та аеропорту "Кульбакіно".
Вони зараз просто накивають п’ятами, місцеві за ними біжать з палками… Вони втікають пішки, тому будьте уважні. Бо молоді орки просто йдуть по будинках і просять їсти. Ви їх погодуйте і затримайте. Вони втікають у напрямку Шевченко, Луч, Снігурівка,
– пояснив Кім.
Чиновник додав, що тероборона пошкодила та відібрала багато ворожої техніки. "Коли тягнули ворожу техніку, то місцеві почали стріляти. Навіть не встигали розібратися, що там вже окупантів немає", – каже голова Миколаївскої ОВА.
Проте, на жаль, у місті є втрати і серед мирного населення.
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