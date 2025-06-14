Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 210 Отдельный штурмовой полк.

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Что известно об эпическом перехвате дрона

Военные отметили, что боевые действия сейчас такие динамичные, что порой легче перехватить сигнал вражеского разведчика и использовать его для наведения на цель, чем вылетать на разведку своим дроном.

На этот раз так и произошло. Хакнули вражеский дрон и с помощью этого перехвата скорректировались для поражения цели нашим FPV,

– указали бойцы 210 ОШП.

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Там призвали участвовать в команде пилотов 210 штурмового, чтобы очищать украинскую землю от оккупантов.