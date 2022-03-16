ВСУ смогли пойти в контрнаступление и нанести сокрушительные удары по оккупантам

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

В пресс-службе ведомства отметили, что начались двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

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Но добавили, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

По итогам предыдущих суток, в результате действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, были уничтожены три самолета (два из них Су-34). Кроме того – сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется,

– заявили в ВСУ.

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