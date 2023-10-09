Соответствующее видео бойцы разместили на сайте Сухопутных войск ВСУ. Кадры опубликовали 8 октября.
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ВСУ также сняли трендовое видео
Военные присоединились к трендам тиктока и сняли ролик, где вместо элитной машины у них на фронте танк.
ВСУ приобщились к трендам: смотрите видео
Следует заметить, что все началось с видео, где модель рекламирует Bentley. Тогда по хештегу #bentleygirl опубликовали множество видео, на которых люди рекламируют совсем не элитные автомобили и даже свой товар.
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Козловский показал видео с собратьями на передовой
Украинский певец Виталий Козловский мобилизован. Он периодически показывает подписчикам видео и фото с фронта.
На этот раз он рассказал, что есть одно дело на фронте, которое делает одновременно хорошо и плохо для бойцов Вооруженных Сил Украины. Певец показал, что там, где они находятся – дождь.
Несмотря на непогоду, для наших военных есть плюсы – оккупанты во время дождя не поднимают свои беспилотники, поэтому наши военные могут ехать в относительной безопасности.
Виталий Козловский рассказал о ситуации на фронте во время дождя: смотрите видео