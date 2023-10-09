Відповідне відео бійці розмістили на сайті Сухопутних військ ЗСУ. Кадри опублікували 8 жовтня.

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ЗСУ також зняли трендове відео

Військові долучились до трендів тіктока та також зняли ролик, де, замість елітної машини, у них на фронті танк.

ЗСУ долучились до трендів: дивіться відео

Варто зауважити, що все почалось з відео, де модель рекламує Bentley. Тоді за хештегом #bentleygirl опублікували безліч відео, на яких люди рекламують зовсім не елітні автомобілі та навіть свій товар.

Важливо Українські військові замилували мережу піснею про кохання: вірусне відео з тіктока

Козловський показав відео з побратимами на передовій

Українського співака Віталія Козловського мобілізували. Він періодично показує підписникам відео та фото з фронту.

Цього разу він розповів, що є одна річ на фронті, яка робить одночасно добре і погано для бійців Збройних Сил України. Співак показав, що там, де вони перебувають – дощить.

Попри негоду, для наших військових є плюси – окупанти під час дощу не підіймають свої безпілотники, тож наші військові можуть їхати у відносній безпеці.

Віталій Козловський розповів про ситуацію на фронті під час дощу: дивіться відео