В Киеве работник Вооруженных сил Украины умер от коронавируса. За все время пандемии это уже 78 летальный случай острой респираторной болезни COVID-19 в украинской армии.

В Вооруженных силах говорят, что лечение работнику ВСУ не помогло.

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Известно, что мужчина лечился в Национальном военно-медицинском клиническом центре в Киеве.

Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным,

– отметили в ВСУ.

Что известно о ситуации с COVID-19 в украинской армии

По состоянию на 10 утра 27 апреля в ВСУ на COVID-19 болеет 1 715 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 22 679 человек, на изоляции находятся 380 человек.

От осложнений коронавируса умерли 78 человек.

За прошедшие сутки, 26 апреля, в ВСУ зарегистрировали 93 новых случая заболевания COVID-19. Из них госпитализировали 15 человек.

Обратите внимание! В ВСУ от начала прививочной кампании 43 884 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 3 139 – военные медики. За минувшие сутки на COVID-19 привито 25 человек.

Кстати, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Тогда сообщалось, что в первую очередь будут вакцинировать медиков, работающих с больными COVID-19, и военных в зоне ООС. С конца марта 2021 года начали вакцинировать военнослужащих за пределами Операции объединенных сил.