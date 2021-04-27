ВСУ снова понесли потери из-за коронавируса
В Киеве работник Вооруженных сил Украины умер от коронавируса. За все время пандемии это уже 78 летальный случай острой респираторной болезни COVID-19 в украинской армии.
Источник:фейсбук Командования Медицинских сил ВСУ
В Вооруженных силах говорят, что лечение работнику ВСУ не помогло.
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Известно, что мужчина лечился в Национальном военно-медицинском клиническом центре в Киеве.
Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным,
– отметили в ВСУ.
Что известно о ситуации с COVID-19 в украинской армии
- По состоянию на 10 утра 27 апреля в ВСУ на COVID-19 болеет 1 715 человек.
- Всего за время пандемии выздоровели 22 679 человек, на изоляции находятся 380 человек.
- От осложнений коронавируса умерли 78 человек.
За прошедшие сутки, 26 апреля, в ВСУ зарегистрировали 93 новых случая заболевания COVID-19. Из них госпитализировали 15 человек.
Кстати, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Тогда сообщалось, что в первую очередь будут вакцинировать медиков, работающих с больными COVID-19, и военных в зоне ООС. С конца марта 2021 года начали вакцинировать военнослужащих за пределами Операции объединенных сил.
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