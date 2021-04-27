У Києві працівник Збройних сил України помер від коронавірусу. За увесь час пандемії це вже 78 летальний випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19 в українському війську.

У Збройних силах кажуть, що лікування працівнику ЗСУ не допомогло.

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Відомо, що чоловік лікувався у Національному військово-медичному клінічному центрі в Києві.

Не зважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним,

– зазначили в ЗСУ.

Що відомо ситуацію з COVID-19 в українській армії

Станом на 10 ранку 27 квітня в ЗСУ на COVID-19 хворіє 1715 осіб.

Всього за час пандемії одужало 22 679 осіб, на ізоляції перебуває 380 осіб.

Від ускладнень коронавірусу померло 78 людей.

За минулу добу, 26 квітня, у ЗСУ зареєстрували 93 нових випадки захворювання на COVID-19. З них госпіталізували 15 осіб.

Зверніть увагу! У ЗСУ від початку вакцинальної кампанії 43 884 особи отримали 1 дозу вакцини.

З них 3 139 – військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 25 осіб.

До речі, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Тоді повідомляли, що першочергово вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на COVID-19 та військових у зоні ООС. З кінця березня 2021 року почали вакцинувати військовослужбовців поза межами Операції об'єднаних сил.