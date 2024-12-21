Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно о новом подразделении в ВСУ

В Генштабе отметили, ВСУ в очередной раз подтверждают соблюдение норм международного гуманитарного права. В частности, положений Гаагской конвенции 1954 года и двух протоколов к ней по созданию специализированного подразделения по защите культурного наследия.

Подразделение по защите культурного наследия будет в структуре гражданско-военного сотрудничества ВСУ. В его состав войдут военнослужащие, которые имеют образование и предыдущий опыт работы в сфере культуры, археологии, истории, а также музейного дела.

Основной задачей является координация действий, направленных на защиту, сохранения и предотвращения уничтожения объектов культурного наследия, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, эта инициатива еще одно доказательство того, что наше государство придерживается норм международного права, выполняет взятые на себя обязательства, максимально использует все механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта.

Кстати, решение о новом подразделении принял Александр Сырский. Его утвердили совместной директивной Минобороны и Главнокомандующего. Сделали это после многочисленных консультаций с Минкультом, общественностью и международными партнерами.

Справка. Гаагская конвенция 1954 года – главный международный договор в сфере защиты культурных ценностей от опасностей вооруженных конфликтов. Этот документ стал первым международным соглашением универсального характера, что сосредоточено исключительно на защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта.



Наше государство ратифицировало Первый Протокол о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в 1956 году, Второй – в 2020 году.