Что известно о вторжении войск СССР

В пражском аэропорту в 2 ночи 21 августа 1968 года зашел на экстренную посадку АН-12. Экипаж сообщал о неисправности самолета.

К теме В Буче в целом обнаружили тела 403 убитых россиянами гражданских: начинают эксгумацию второй могилы

Когда он приземлился, из люков выскочили вооруженные люди в полной экипировке – военнослужащие 7-й воздушно-десантной дивизии СССР. Тогда аэропорт быстро перешел под их контроль, а военно-транспортные самолеты стали садиться на его территории. Выгружали десантников, танки, самоходные пушки, автомобили – и снова взлетали. Их были тысячи, а на боевой технике были нанесены белые полосы.

Так начиналась операция "Дунай" – вторжение войск СССР и нескольких стран-членов Варшавского договора в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР), свержение чехословацкого правительства и оккупация страны с целью прекращения реформ "Пражской весны". По похожему сценарию россияне планировали в конце февраля 2022 года захватить и Украину.

Тогда президент ЧССР Людвик Свобода не одобрил введение войск в его страну, однако призвал армию не сопротивляться. Такое же указание командование получило и от руководства чехословацкой компартии.

Как реагировали люди

Несмотря на это население сопротивлялось оккупантам. Чехи и словаки отказывались предоставлять советским войскам воду, пищевые продукты, топливо, меняли дорожные знаки для усложнения продвижения войск, выходили протестовать на улицы, пытались объяснять солдатам события, которые происходили в республике.

На стенах домов и заборах появились надписи на русском, чешском и английском языках:

"Советские фашисты",

"Советские оккупанты",

"Оккупанты – идите домой",

"Идите домой – водки нет",

"Идите домой, советские собаки",

"Идите домой, оккупанты",

"Брежнев = Гитлер",

"Российский оккупант, ты убил 17-летнюю девушку",

"Иван, что тебе скажет твоя мама?",

"Не хотим россиян".

Гражданам Чехословакии оккупанты запомнились своей звериной и бандитской сущностью. Тогда люди оставляли предупреждения на стенах домов: "Остерегайтесь российских убийц, они воруют часы и радио".

В 2022 году россияне пытаются оккупировать Украину. Сейчас они воруют, грабят, пытают, насилуют и расстреливают мирных граждан.

Заметьте – оккупанты хотят атаковать свои же города: смотрите видео