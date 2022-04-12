Что известно о вторжении войск СССР
В пражском аэропорту в 2 ночи 21 августа 1968 года зашел на экстренную посадку АН-12. Экипаж сообщал о неисправности самолета.
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Когда он приземлился, из люков выскочили вооруженные люди в полной экипировке – военнослужащие 7-й воздушно-десантной дивизии СССР. Тогда аэропорт быстро перешел под их контроль, а военно-транспортные самолеты стали садиться на его территории. Выгружали десантников, танки, самоходные пушки, автомобили – и снова взлетали. Их были тысячи, а на боевой технике были нанесены белые полосы.
Так начиналась операция "Дунай" – вторжение войск СССР и нескольких стран-членов Варшавского договора в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР), свержение чехословацкого правительства и оккупация страны с целью прекращения реформ "Пражской весны". По похожему сценарию россияне планировали в конце февраля 2022 года захватить и Украину.
Тогда президент ЧССР Людвик Свобода не одобрил введение войск в его страну, однако призвал армию не сопротивляться. Такое же указание командование получило и от руководства чехословацкой компартии.
Как реагировали люди
Несмотря на это население сопротивлялось оккупантам. Чехи и словаки отказывались предоставлять советским войскам воду, пищевые продукты, топливо, меняли дорожные знаки для усложнения продвижения войск, выходили протестовать на улицы, пытались объяснять солдатам события, которые происходили в республике.
На стенах домов и заборах появились надписи на русском, чешском и английском языках:
- "Советские фашисты",
- "Советские оккупанты",
- "Оккупанты – идите домой",
- "Идите домой – водки нет",
- "Идите домой, советские собаки",
- "Идите домой, оккупанты",
- "Брежнев = Гитлер",
- "Российский оккупант, ты убил 17-летнюю девушку",
- "Иван, что тебе скажет твоя мама?",
- "Не хотим россиян".
Гражданам Чехословакии оккупанты запомнились своей звериной и бандитской сущностью. Тогда люди оставляли предупреждения на стенах домов: "Остерегайтесь российских убийц, они воруют часы и радио".
В 2022 году россияне пытаются оккупировать Украину. Сейчас они воруют, грабят, пытают, насилуют и расстреливают мирных граждан.
Заметьте – оккупанты хотят атаковать свои же города: смотрите видео