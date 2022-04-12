Що відомо про вторгнення військ СРСР

У празькому аеропорту о 2 ночі 21 серпня 1968 року зайшов на екстрену посадку АН-12. Екіпаж повідомляв про несправність літака.

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Коли він приземлився, з люків вискочили озброєні люди у повному екіпіруванні – військовослужбовці 7-ї повітряно-десантної дивізії СРСР. Тоді аеропорт швидко перейшов під їхній контроль, а військово-транспортні літаки почали сідати на його території. Вивантажували десантників, танки, самохідні гармати, автомобілі – й знову злітали. Їх були тисячі, а на бойовій техніці, були нанесені білі смуги.

Так починалась операція "Дунай" – вторгнення військ СРСР та кількох країн-членів Варшавського договору до Чехословацької Соціалістичної Республіки (ЧССР), повалення чехословацького уряду та окупація країни з метою припинення реформ "Празької весни". За схожим сценарієм росіяни планували наприкінці лютого 2022 року захопити й Україну.

Тоді президент ЧССР Людвік Свобода не схвалив введення військ в його країну, проте закликав армію не чинити опір. Таку ж вказівку командування отримало і від керівництва чехословацької компартії.

Як реагували люди

Попри це населення чинило опір окупантам. Чехи та словаки відмовлялися надавати радянським військам воду, харчові продукти, паливо, міняли дорожні знаки для ускладнення просування військ, виходили протестувати на вулиці, намагалися пояснювати солдатам зміст подій, що відбувалися в республіці.

На стінах будинків та парканах з’явились написи російською, чеською та англійською мовами:

"Радянські фашисти",

"Радянські окупанти",

"Окупанти – йдіть додому",

"Йдіть додому – горілки немає",

"Ідіть додому, радянські собаки",

"Ідіть додому, окупанти",

"Брежнєв = Гітлер",

"Російський окупант, ти вбив 17-річну дівчину",

"Іван, що тобі скаже твоя мама?",

"Не хочемо росіян".

Громадянам Чехословаччини окупанти запам’яталися своєю звіриною та бандитською сутністю. Тоді люди залишали попередження на стінах будинків: "Остерігайтеся російських вбивць, вони крадуть годинники та радіо".

У 2022 році росіяни намагаються окупувати Україну. Зараз вони крадуть, грабують, катують, ґвалтують і розстрілюють мирних громадян.

Зауважте – окупанти хочуть атакувати свої ж міста: дивіться відео