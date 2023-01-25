Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, российские оккупанты теряют не только ударные вертолеты.
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В частности, россияне часто не могут досчитаться своих штурмовиков Су-25. Один из таких самолетов украинские воины сбили на Восточном направлении в первой половине дня 25 января.
Оккупанты пытаются компенсировать недостаток артиллерии
Как отметил Коваленко, Россия начала более интенсивно применять авиацию на Востоке Украины.
Из-за дефицита артиллерии российским оккупантам не хватает огневого воздействия. Сейчас мы можем говорить о том, что им нужно как-то компенсировать артиллерийский компонент,
– объяснил военный обозреватель.
Он добавил, что у россиян большие проблемы с артиллерией как в плане количества установок, так и с боекомплектом. По словам Коваленко, захватчики пытаются решить эту проблему, применяя авиацию.
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Российская авиация становится целью ВСУ
Однако таким образом россияне создают себе новые проблемы, ведь начинают терять и свою авиацию.
"Там, где появляется большое количество авиации, повышается процент вероятности того, что она будет уничтожена", – отметил военный обозреватель.
Коваленко добавил, что российскую авиацию уничтожают:
- комплексы противовоздушной обороны ВСУ,
- или мобильные группы с ПЗРК.
ВСУ уничтожают авиацию врага: последние новости
- Днем 25 января Воздушные силы ВСУ сбили российский штурмовик Су-25. Кроме того, защитники неба сбили еще и российский беспилотник "Орлан-10". Вражеские цели успешно ликвидировали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил.
- 24 января украинские защитники ликвидировали 3 российских ударных вертолета Ка-52. На то, чтобы уничтожить боевые вертолеты врага, у ВСУ ушло полчаса.
- 23 января Вооруженные Силы уменьшили вражеский арсенал летательных аппаратов на 2 штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор потеряла 290 самолетов, 281 вертолет и 1902 БпЛА оперативно-тактического уровня.