Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, российские оккупанты теряют не только ударные вертолеты.

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В частности, россияне часто не могут досчитаться своих штурмовиков Су-25. Один из таких самолетов украинские воины сбили на Восточном направлении в первой половине дня 25 января.

Оккупанты пытаются компенсировать недостаток артиллерии

Как отметил Коваленко, Россия начала более интенсивно применять авиацию на Востоке Украины.

Из-за дефицита артиллерии российским оккупантам не хватает огневого воздействия. Сейчас мы можем говорить о том, что им нужно как-то компенсировать артиллерийский компонент,

– объяснил военный обозреватель.

Он добавил, что у россиян большие проблемы с артиллерией как в плане количества установок, так и с боекомплектом. По словам Коваленко, захватчики пытаются решить эту проблему, применяя авиацию.

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Российская авиация становится целью ВСУ

Однако таким образом россияне создают себе новые проблемы, ведь начинают терять и свою авиацию.

"Там, где появляется большое количество авиации, повышается процент вероятности того, что она будет уничтожена", – отметил военный обозреватель.

Коваленко добавил, что российскую авиацию уничтожают:

комплексы противовоздушной обороны ВСУ,

или мобильные группы с ПЗРК.

ВСУ уничтожают авиацию врага: последние новости