ВСУ отбили 8 вражеских атак: уничтожены пункты управления, техника и живая сила

Вооруженные Силы Украины борются с врагом и наносят ему большие потери. Впрочем, российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты.

Противник продолжает терроризировать гражданское население Украины, нарушая законы и обычаи войны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Обратите внимание Оккупантам, которые не хотят воевать, угрожают отправлением на передовую без оружия

Оккупанты наносят удары по населенным пунктам

От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи.

Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего в течение текущих суток учтено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника.

Какая ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

обстановка без существенных изменений. На Северском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасильевка Сумской области.

противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасильевка Сумской области. В Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Огневое влияние испытали населенные пункты Басово и Купянск.

В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

– в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;

– в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое; на Авдеевском направлении – Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении – населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;

– населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки; на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

ВСУ уничтожают захватчиков и отбивают их атаки

В Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов – поражено шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года и продовольственного склада оккупантов в Докучаевске.

Состояние оккупантов крайне низкое

Вследствие успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

Кстати, для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию российской федерации. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

Потери россиян

За более чем 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 53 650 оккупантов. За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 350 российских военных.

Сколько техники потерял враг

Сразу заметим, что на поле боя оккупанты теряют не только живую силу. У них еще и становится гораздо меньше техники. Некоторую, к слову, удается "затрофеить". Мы же расскажем о той, которую превратили в металлолом.

Танков – 2 180 (+5 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4665 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1290 (+11) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 167 (+2) единиц;

самолетов – 246 (+2) единицы;

вертолетов – 215 единиц (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4) единицы;

крылатых ракет – 233 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3501 (+32) единица;

специальной техники – 120 единиц (+3).

На Херсонщине уничтожили очередной склад оккупантов: смотрите видео