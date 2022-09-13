Также наши военные наносят мощные удары по оккупантам. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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ВСУ успешно отбивают атаки врага

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой технике противника. Также подтверждено уничтожение 11 сентября складов с боеприпасами противника в районе Херсона.

Общие потери врага по состоянию на 13 сентября

За более 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 53 300 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины отправили на "концерт кобзона" 350 захватчиков.

В технике оккупанты потеряли:

Танков – 2 175 (+7 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4 662 (+22) единицы;

артиллерийских систем – 1 279 (+10) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 165 (+3) единиц;

самолетов – 244 (+1) единицы;

вертолетов – 213 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1) единицы;

крылатых ракет – 233 (+17) единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) единиц;

специальной техники – 117 единиц.

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