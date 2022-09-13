Також наші військові завдають потужних ударів по окупантах. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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ЗСУ успішно відбивають атаки ворога

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також підтверджено знищення 11 вересня складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон.

Загальні втрати ворога станом на 13 вересня

За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 53 300 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 350 загарбників.

У техніці окупанти втратили:

Танків – 2 175 (+7 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 662 (+22) одиниці;

артилерійських систем – 1 279 (+10) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 165 (+3) одиниць;

літаків – 244 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 213 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 233 (+17) одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) одиниць;

спеціальної техніки – 117 одиниць.

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