Об этом в ночь на 16 марта сообщили в Генштабе ВСУ. Там опубликовали ежедневную сводку российского вторжения в Украину.

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Ситуация на Южнобужском направлении

Там противник сосредоточил усилия на содержании занятых рубежей, а также на усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. В то же время оккупанты не отказываются от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. Но что бы они ни задумывали захватчики – они получат достойный отпор от наших защитников.

Обратите внимание! По состоянию на 15 марта Россия потеряла до 40% подразделений, вовлеченных в войну против Украины. Они либо полностью уничтожены, либо утратили свою боеспособность.

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