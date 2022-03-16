Про це у ніч проти 16 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там опублікували щоденне зведення щодо російського вторгнення в Україну.
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Ситуація на Південнобузькому напрямку
Там противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, а також – на удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Водночас окупанти не відмовляються від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. Та що б вони не задумували загарбники – вони отримають гідну відсіч від наших захисників.
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