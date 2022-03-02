Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 02.03.2022.

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Известно, что подразделениями Вооруженных сил Украины обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.

Кроме того, наши военные продолжают сообщать о фактах сдачи в плен групп русских солдат и офицеров. Многие добровольно отказываются продолжать наступление.

Это еще раз свидетельствует, что враг деморализован и продолжает нести убытки в личном составе и военной технике,

– говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины продолжают регулярно публиковать видео с сдавшимися в плен российскими военными, тем самым сохранившими себе жизнь.