Про це йдеться в оперативному зведені Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 2 березня 2022 року.

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Відомо, що підрозділами Збройних сил України знешкоджено десант, який намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Крім того, наші військові продовжують повідомляти про факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів. Чимало осіб добровільно відмовляються продовжувати наступ.

Це ще раз свідчить, що ворог деморалізований та продовжує зазнавати збитків в особовому складі та військовій техніці,

– йдеться у повідомлені.

Збройні сили України продовжують регулярно публікувати відео з російськими військовими, які здалися в полон і тим самим зберегли собі життя.



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