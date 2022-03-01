"ВІН НЕ НА НАВЧАННЯХ!" Здавайтеся – житимете з чистою совістю! Війна в Україні", – звернулися у Генштабі ЗСУ до окупаційних військ.

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На відео ворожі військові зі всіх куточків Росії – від Смоленська до Іркутська. "Нас обдурили, сказали, що ми їдемо на навчання в Бєлгород… Здали телефони, паспорти, сіли у бойові одиниці і поїхали… Це не навчання, це війна!" – кажуть російські полонені.

Російські військові, які здалися в полон: відео

Зауважимо, Росія за 4 доби війни проти України втратила 5 300 своїх військових. Після зіткнення з опором героїчних захисників та захисниць України, мотивація ворога стає взагалі мізерною.

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