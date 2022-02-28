Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, гроші для забезпечення цієї ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.

До теми Мотивація загарбників невисока, а після зіткнення з опором стає мізерною, – Резніков

Пропонуємо амністію і гроші

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю й добровільно здадуться у полон", – Заявив Резніков.

Він також додав, що кожен, хто відмовиться бути окупантом – наблизить мир. Однак для тих, хто обере шлях загарбника – помилування не буде.

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