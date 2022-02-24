ВСУ уничтожили два танка и военные грузовики России возле Счастья

ВСУ утром 24 февраля уничтожили два танка и военные грузовики России возле Счастья. Также в зоне ООС сбили 5 вражеских самолетов и вертолет.

Россия в ночь на 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. ВСУ защищают родную землю и дают отпор врагу.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оперативная информация с Востока Украины. В районе Счастья уничтожили 2 танка и несколько грузовиков России,

– говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!