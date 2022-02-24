ВСУ уничтожили два танка и военные грузовики России возле Счастья
24 февраля 2022 , 08:23Читати новину українською
Источник:фейсбук Сухопутных войск ВСУ
ВСУ утром 24 февраля уничтожили два танка и военные грузовики России возле Счастья. Также в зоне ООС сбили 5 вражеских самолетов и вертолет.
Россия в ночь на 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. ВСУ защищают родную землю и дают отпор врагу.
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Оперативная информация с Востока Украины. В районе Счастья уничтожили 2 танка и несколько грузовиков России,
– говорится в сообщении.