ВСУ уничтожили командующего 41 армии России генерал-майора Суховецкого

На территории Украины уничтожили заместителя командующего 41-й армии России, бывшего комдива 7 дивизии ВДВ генерал-майора Андрея Суховецкого.

И пока в России оплакивают его смерть, украинцы в комментариях радуются и отправляют его в ад.

Важно Российские пленные признаются, что им приказывали стрелять по мирным жителям

Где именно умер Суховецкий неизвестно.

Смерть генерал-майора Андрея Суховецкого / Скриншот Сергея Братчука

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