ВСУ уничтожили командующего 41 армии России генерал-майора Суховецкого
3 марта 2022 , 10:50Читати новину українською
Источник:Сергей Братчук
На территории Украины уничтожили заместителя командующего 41-й армии России, бывшего комдива 7 дивизии ВДВ генерал-майора Андрея Суховецкого.
И пока в России оплакивают его смерть, украинцы в комментариях радуются и отправляют его в ад.
Важно Российские пленные признаются, что им приказывали стрелять по мирным жителям
Где именно умер Суховецкий неизвестно.
Смерть генерал-майора Андрея Суховецкого / Скриншот Сергея Братчука
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