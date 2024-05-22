Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала сказал, почему "Циклон" является большой потерей для противника.

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Чем важно уничтожение "Циклона"

Полковник запаса отметил, что одна из основных задач наших защитников – уничтожение вражеских ракетоносителей. У россиян до недавнего времени было 9 ракетоносителей, в частности 6 кораблей.

Поэтому для них это очень большая потеря,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, после уничтожения "Циклона" у оккупантов осталось только 5 надводных кораблей и 3 подлодки, которые могут запускать ракеты. Корабли имеют по 8 ракет каждый, а подводные лодки – по 4.

Поэтому, заметил он, наши Вооруженные Силы поставили задачу в ноль зачистить российские носители ракет, чтобы обезопасить Украину по крайней мере от обстрелов с Черного моря.

У нас есть такие возможности, добавил Свитан. Поэтому в этом году Черноморский флот может полностью остаться без носителей, только несколько штук будет в Каспийском море. Оттуда россияне также точно могут достать до части Украины.

Почему россияне хотят захватить Белогоровку

Свитан рассказал, что в Белогоровке Луганской области российские оккупанты пытаются накрывать наши части различными средствами поражения.

Но после того, как туда подошли натовские, в частности американские, боеприпасы, у наших защитников появилось достаточно средств, чтобы уничтожать россиян и удерживать их на этом рубеже.

Что происходит в Белогоровке: смотрите на карте

Он отметил, что в Белогоровке есть хорошие механизмы для удержания россиян от продвижения – рудники и достаточно серьезная промзона. С Севера этот населенный пункт прикрывается Северским Донцом, с Востока шахтами, а на Юге есть хорошие фортификационные сооружения.

Поэтому Белогоровка сейчас стоит, для россиян это как кость в горле,

– сказал Свитан.

Оккупанты прекрасно понимают, что Белогоровский выступ – это плацдарм для дальнейшего движения по правому берегу Северского Донца на Лисичанск и дальше в сторону Луганска. Для противника это очень опасно. Поэтому оккупанты все лето будут пытаться срезать 2 вклинения – Белогоровское и Работинское.

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