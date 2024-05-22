Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала сказал, почему "Циклон" является большой потерей для противника.
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Чем важно уничтожение "Циклона"
Полковник запаса отметил, что одна из основных задач наших защитников – уничтожение вражеских ракетоносителей. У россиян до недавнего времени было 9 ракетоносителей, в частности 6 кораблей.
Поэтому для них это очень большая потеря,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, после уничтожения "Циклона" у оккупантов осталось только 5 надводных кораблей и 3 подлодки, которые могут запускать ракеты. Корабли имеют по 8 ракет каждый, а подводные лодки – по 4.
Поэтому, заметил он, наши Вооруженные Силы поставили задачу в ноль зачистить российские носители ракет, чтобы обезопасить Украину по крайней мере от обстрелов с Черного моря.
У нас есть такие возможности, добавил Свитан. Поэтому в этом году Черноморский флот может полностью остаться без носителей, только несколько штук будет в Каспийском море. Оттуда россияне также точно могут достать до части Украины.
Почему россияне хотят захватить Белогоровку
Свитан рассказал, что в Белогоровке Луганской области российские оккупанты пытаются накрывать наши части различными средствами поражения.
Но после того, как туда подошли натовские, в частности американские, боеприпасы, у наших защитников появилось достаточно средств, чтобы уничтожать россиян и удерживать их на этом рубеже.
Что происходит в Белогоровке: смотрите на карте
Он отметил, что в Белогоровке есть хорошие механизмы для удержания россиян от продвижения – рудники и достаточно серьезная промзона. С Севера этот населенный пункт прикрывается Северским Донцом, с Востока шахтами, а на Юге есть хорошие фортификационные сооружения.
Поэтому Белогоровка сейчас стоит, для россиян это как кость в горле,
– сказал Свитан.
Оккупанты прекрасно понимают, что Белогоровский выступ – это плацдарм для дальнейшего движения по правому берегу Северского Донца на Лисичанск и дальше в сторону Луганска. Для противника это очень опасно. Поэтому оккупанты все лето будут пытаться срезать 2 вклинения – Белогоровское и Работинское.
Потери флота России в Черном море: последние новости
- 19 мая Генштаб ВСУ и ВМС сообщили, что в Крыму был уничтожен морской тральщик Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец". В то же время Военно-морские силы Украины не уточнили, как именно был поражен корабль.
- Утром 20 мая руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что Черноморский флот России мог потерять последнего носителя крылатых ракет в Крыму. Он добавил, что стоит дождаться официального подтверждения поражения.
- Мониторинговые каналы начали писать, что под удар попал российский ракетный корабль "Циклон". Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что в Крыму поразили именно "Циклон".