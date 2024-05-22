Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав, чому "Циклон" є великою втратою для противника.
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Чим важливе знищення "Циклону"
Полковник запасу зазначив, що одне з основних завдань наших захисників – знищення ворожих ракетоносіїв. У росіян донедавна було 9 ракетоносіїв, зокрема, 6 кораблів.
Тому для них це дуже велика втрата,
– наголосив Світан.
За його словами, після знищення "Циклону" в окупантів залишилося лише 5 надводних кораблів і 3 підводні човни, які можуть запускати ракети. Кораблі мають по 8 ракет кожен, а підводні човни – по 4.
Тому, зауважив він, наші Збройні Сили поставили завдання у нуль зачистити російські носії ракет, щоб убезпечити Україну принаймні від обстрілів із Чорного моря.
У нас є такі можливості, додав Світан. Тому цього року Чорноморський флот може повністю залишитися без носіїв, лише декілька штук буде у Каспійському морі. Звідти росіяни також точно можуть дістати до частини України.
Чому росіяни хочуть захопити Білогорівку
Світан розповів, що в Білогорівці Луганської області російські окупанти намагаються накривати наші частини різними засобами ураження.
Але після того, як туди підійшли натівські, зокрема американські, боєприпаси, у наших захисників з'явилося достатньо засобів, аби знищувати росіян та утримувати їх на цьому рубежі.
Що відбувається у Білогорівці: дивіться на карті
Він наголосив, що у Білогорівці є гарні механізми для утримання росіян від просування – копальні та досить серйозна промзона. З півночі цей населений пункт прикривається Сіверським Донцем, зі сходу копальнями, а на півдні є хороші фортифікаційні споруди.
Тому Білогорівка нині стоїть, для росіян це як кістка у горлі,
– сказав Світан.
Окупанти чудово розуміють, що Білогорівський виступ – це плацдарм для подальшого руху по правому березі Сіверського Донця на Лисичанськ й далі у бік Луганська. Для противника це дуже небезпечно. Тому окупанти все літо намагатимуться зрізати 2 вклинення – Білогорівське та Роботинське.
Втрати флоту Росії в Чорному морі: останні новини
- 19 травня Генштаб ЗСУ та ВМС повідомили, що в Криму був знищений морський тральщик Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец". Водночас Військово-Морські сили України не уточнили, як саме був уражений корабель.
- Зранку 20 травня керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що Чорноморський флот Росії міг втратити останнього носія крилатих ракет у Криму. Він додав, що варто дочекатися офіційного підтвердження ураження.
- Моніторингові канали почали писати про те, що під удар потрапив російський ракетний корабель "Циклон". Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що в Криму уразили саме "Циклон".