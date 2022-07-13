Уничтожено почти 2 десятка складов, – Денисенко объяснил, как это повлияет на планы оккупантов

После получения HIMARS нашим героям удается уничтожать вражеские склады один за другим. Совсем скоро россиянам придется задуматься об экономии боеприпасов.

Нашим героям благодаря оружию партнеров удается очень точно сокращать количество боеприпасов врага. Чуть ли не каждый день россиянам приходится с отчаянием смотреть на детонацию своих запасов на каком-то из складов.

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Враг уже не сможет вести интенсивные боевые действия

Как заявил советник министра МВД Вадим Денисенко, удары наших воинов по вражеским складам изрядно изменят ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

На оккупированных территориях в течение 2 – 3 недель благодаря оружию партнеров удалось уничтожить около 2 десятков вражеских складов с оружием и припасами. Это практически исключит возможность для россиян ведения интенсивных боевых действий на Юге и Востоке Украины,

– сказал Денисенко.

Также он добавил, что россияне планируют аннексировать все территории, которые им удастся захватить до 11 сентября. Именно эту дату враг избрал как базовую, ведь в этот день пройдут выборы в регионах россии.

"Они собираются провести так называемый "референдум". Давать хоть какой-то намек на "законность" они не собираются. Согласно их плану, пропагандисты покажут несколько участков и объявят о высоком проценте поддержки", – добавил советник министра МВД.

Впрочем, какие территории останутся под контролем оккупантов до 11 сентября – еще очень большой вопрос.

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