ВСУ уничтожили несколько человек высшего руководства войск России

В Генштабе ВСУ 20 марта подтвердили значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей вооруженных сил России.

Детали пресс-служба Генштаба ВСУ раскрыла в соцсетях. В частности, сообщили, что в ходе боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного.

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Уничтожены командиры: 331-й парашютно-десантного костромского ударного полка; "кузницы комдивов" – 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля,

– говорится в сообщении.

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