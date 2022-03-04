ВСУ уничтожили очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом

Украинские военные 4 марта уничтожили очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал фотографии с обломками штурмовика.

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С начала войны наша армия уже сбила 37 самолетов и 37 вертолетов противника.

Сбитый СУ-25 / Фото Валерия Залужного:

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