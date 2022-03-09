Число мертвых захватчиков продолжает стремительно увеличиваться. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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По имеющейся информации, 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется),
– говорится в сообщении.
В то же время, БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию России, в связи с потерей боеспособности.
Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 08 марта ориентировочно составили:
- личного состава – почти 12 000 человек;
- танков – 303;
- боевых бронированных машин – 1036;
- артиллерийских систем – 120;
- РСЗО – 56;
- средства ПВО – 27;
- самолетов – 48;
- вертолетов – 80;
- автомобильной техники – 474;
- корабли/катера – 3;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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