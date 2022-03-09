Число мертвых захватчиков продолжает стремительно увеличиваться. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также Путин выстроил войну с Украиной на 4 позициях, которые оказались ошибочными

По имеющейся информации, 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется),
– говорится в сообщении.

В то же время, БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию России, в связи с потерей боеспособности.

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 08 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – почти 12 000 человек;
  • танков – 303;
  • боевых бронированных машин – 1036;
  • артиллерийских систем – 120;
  • РСЗО – 56;
  • средства ПВО – 27;
  • самолетов – 48;
  • вертолетов – 80;
  • автомобильной техники – 474;
  • корабли/катера – 3;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

ВСУ

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!