Кількість мертвих загарбників продовжує стрімко збільшуватися. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється),
– мовиться у повідомленні.

Водночас БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію Росії, в зв'язку із втратою боєздатності.

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 08 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – майже 12 000 осіб;
  • танків – 303;
  • бойових броньованих машин – 1036;
  • артилерійських систем – 120;
  • РСЗВ – 56;
  • засоби ППО – 27;
  • літаків – 48;
  • гелікоптерів – 80;
  • автомобільної техніки – 474;
  • кораблі /катери – 3;
  • цистерн з ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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