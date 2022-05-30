В оперативном командовании "Юг" рассказали, что украинские подразделения продолжают наступление. В то же время, они пытаются не допустить перемещения резервов оккупационной армии.

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Оккупанты несут бешеные потери на Юге

Российские оккупанты 29 мая пытались проводить воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10". Однако украинские бойцы точным выстрелом успешно его приземлили. После этого захватчики решили применить вертолеты Ми-8. Они пытались разведывать и атаковать позиции украинских воинов.

В то же время россияне коварно покрывали артиллерийским огнем Николаев, поражая промышленную инфраструктуру, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще несколько – получили ранения.

Однако наши защитники в очередной раз нанесли захватчикам сокрушительные потери. Во время огневой поддержки наступления ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией уничтожили:

67 оккупантов,

6 танков Т-62,

2 реактивные системы залпового огня "Град",

3 самоходные гаубицы "Мста-С",

3 единицы бронированной техники,

13 единиц автомобильной техники.

Также наши бойцы ликвидировали пункт управления беспилотниками-разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":