ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в Черниговской области
2 апреля 2022 , 21:22Читати новину українською
Источник:телеграмм Антона Геращенко
Украинская артиллерия записала на свой счет еще один меткий выстрел. У оккупантов стало еще на одну радиолокационную станцию меньше.
На Черниговском направлении наши герои продолжают борьбу с русскими оккупантами. ВСУ прицельно бьют по врагу, нанося ему новые потери.
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Уничтожение радиолокационная станция
Артиллерия ВСУ прицельным ударом уничтожила вражескую радиолокационную станцию 9С36. Она предназначена для подсветки целей и наведения ракет ЗРК 9К317.
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