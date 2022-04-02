ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в Черниговской области

2 апреля 2022 , 21:22
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Источник:

телеграмм Антона Геращенко

Украинская артиллерия записала на свой счет еще один меткий выстрел. У оккупантов стало еще на одну радиолокационную станцию меньше.

На Черниговском направлении наши герои продолжают борьбу с русскими оккупантами. ВСУ прицельно бьют по врагу, нанося ему новые потери.

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Уничтожение радиолокационная станция

Артиллерия ВСУ прицельным ударом уничтожила вражескую радиолокационную станцию ​​9С36. Она предназначена для подсветки целей и наведения ракет ЗРК 9К317.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська