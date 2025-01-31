Об этом 31 января в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, пишет 24 Канал.

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ВСУ уничтожили три российских склада провианта и топлива возле Часового Яра

В частности, россияне оставили провиант неподалеку коллектора, где ВСУ уничтожили около сотни оккупантов.

25 января враг в районе коллектора, в котором он совершил поджог, для того, чтобы скрыть потери свои, они оставили, как мы их называем, "поминальные вкусности", среди которых сухпаи, провиант, боекомплект и штурмовые сказки. Но личный состав 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады обнаружил тот весь провиант и его уничтожил,

– рассказал спикер.

Дмитрий Запорожец рассказал, что "также 28 января тоже самое – в районе Часового Яра был уничтожен такой же схрон с БК, топливом и едой и 30 января, вчера, снова". "Поэтому мы активно готовим оккупантов к будущему посту", – сказал спикер.

Эти склады войска России должны были использовать для обеспечения захватчиков, которые штурмуют украинские позиции в пределах города.

"Оставляем без света, чтобы не могли заряжать радиостанции. Таким образом мы нарушаем связь. Топливо для генераторов – это тоже связь, электроэнергия. Ну и оставляем их голодными", – объяснил цель ударов по складам спикер ОТУ "Луганск".