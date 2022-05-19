ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж "Житель"

Артиллеристы подразделений ДШВ и Сухопутные войска ВСУ ликвидировали вражескую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на странице в фейсбуке. Там опубликовали красноречивое видео, на котором сначала видны скопления станций, а впоследствии – как они горят от рук наших военных.

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Украинские защитники успешно уничтожили российскую станцию, которая помогала врагу в войне против Украины. На кадрах видны шесть бронированных машин и один танк. Видео можно просмотреть по ссылке.

Скопление техники врага / скриншот с видео

Российский Р-330Ж "Житель" и другая техника / скриншот с видео

"Вместе с Сухопутными войсками идем к Победе", – подписали видео в Командовании ДШВ Вооруженных Сил Украины.

ВСУ мастерски ликвидировали вражескую станцию / скриншот с видео

Что известно о Р-330Ж "Житель"

Р-330Ж "Житель" – это российская автоматизированная станция помех. Ее задача – выявить, пеленговать и анализировать сигналы источников радиоизлучения в диапазоне частот 100–2000 МГц. В частности, они используются для создания радиопомех для переносных и мобильных наземных станций систем спутниковой связи, навигационной аппаратуры потребителей спутниковой радионавигационной системы GPS и базовых станций сотовой системы связи GSM-900/1800.

Во время действия комплекса сигнал глушится полностью в радиусе 20 – 30 километров от работающей станции.

Автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" / фото Википедия

Также глушится и собственная связь, поэтому перед включением системы между подразделениями передается условный сигнал, извещающий полное радиомолчание и отключение средств радиосвязи.

Обратите внимание, что средства радиотехнической разведки противника не способны обнаружить автоматизированную станцию после того, как она приступит к работе, поскольку Р-330Ж "Житель" просто подавит их. Конечно, есть и другой выход для противника уничтожить машину – применить ракеты, которые наводятся на источники радиоизлучения.

Россия начала использовать подобные станции на территории Украины еще в 2014 году после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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