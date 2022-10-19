Украинские военные устроили жаркую ночь для оккупантов. В Херсонской области пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами

Достойно внимания ДРГ противника пыталась обойти позиции ВСУ возле Новой Каменки в Херсонской области

Пограничники уничтожили два склада с боеприпасами захватчиков

Также сообщают, что наши защитники ударили по местам скопления живой силы противника и их бронированной технике.

Как пограничники уничтожили два вражеских склада с боеприпасами: видео

Ранее сообщалось, что новая вражеская ДРГ пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки. Однако защитники Украины заметили группу россиян и вступили с ними в бой. В результате оккупанты понесли потери и отошли.

Это не первая попытка, буквально накануне, 18 октября, российские диверсанты пробовали обойти украинские позиции, однако в стрелковом бою они понесли потери и отступили на исходные позиции.

Что происходит в Херсонской области: главное

Контрнаступление на Херсон развивается. Разведка предполагает, что город может быть освобожден из-под оккупации уже в ближайшее время. Также на это намекнул и украинский военный.

Херсонский активист Владимир Молчанов заявил, что россияне бегут из отвоеванных населенных пунктов так, что ВСУ просто не успевают их догонять.

Оккупационные власти региона заговорили о якобы "добровольном переселении" жителей. "Перемещение" запланировали и на временно оккупированных территориях Николаевщины.

Предатель Сальдо пообещал, что "эвакуируемые" в Россию якобы получат сертификаты на жилье. Мэр Мелитополя убежден, что оккупанты на самом деле готовят принудительную депортацию целого города.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким недавно подчеркнул, что захватчики могут прибегнуть к провокациям и обстрелять Херсон.

Достойно внимания – на освобожденные территории Херсонщины возвращается жизнь после оккупации: видео