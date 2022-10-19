Українські військові влаштували спекотну ніч для окупантів. На Херсонщині прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами.

Варте уваги ДРГ противника намагалась обійти позиції ЗСУ біля Нової Кам'янки на Херсонщині

Прикордонники знищили два склади з боєприпасами загарбників

Також повідомляють, що наші захисники вдарили по місцях скупчення живої сили противника та їх броньованій техніці.

Як прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами: відео

Раніше повідомлялося, що нова ворожа ДРГ намагалася обійти українські позиції поблизу Нової Кам’янки. Однак захисники України помітили групу росіян та вступили з ними у бій. У результаті окупанти зазнали втрат та відійшли.

Це не перша спроба, буквально напередодні, 18 жовтня, російські диверсанти пробували обійти українські позиції, однак у стрілецькому бою вони зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.

Що відбувається на Херсонщині: головне

  • Контрнаступ на Херсон розвивається. Розвідка припускає, що місто може бути звільнене з-під окупації вже найближчим часом. Також про це натякнув й український військовий.
  • Херсонський активіст Володимир Молчанов заявив, що росіяни тікають із відвойованих населених пунктів так, що ЗСУ просто не встигають їх наздоганяти.
  • Окупаційна влада регіону заговорила про нібито "добровільне переселення" жителів. "Переміщення" запланували і на тимчасово окупованих територіях Миколаївщини.
  • Зрадник Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, нібито отримають сертифікати на житло. Міський голова Мелітополя переконаний, що окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста.
  • Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно наголосив, що загарбники можуть вдатись до провокацій та обстріляти Херсон.

Варте уваги – На звільнені території Херсонщини повертається життя після окупації: відео