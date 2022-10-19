Українські військові влаштували спекотну ніч для окупантів. На Херсонщині прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами.
Варте уваги ДРГ противника намагалась обійти позиції ЗСУ біля Нової Кам'янки на Херсонщині
Прикордонники знищили два склади з боєприпасами загарбників
Також повідомляють, що наші захисники вдарили по місцях скупчення живої сили противника та їх броньованій техніці.
Як прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами: відео
Раніше повідомлялося, що нова ворожа ДРГ намагалася обійти українські позиції поблизу Нової Кам’янки. Однак захисники України помітили групу росіян та вступили з ними у бій. У результаті окупанти зазнали втрат та відійшли.
Це не перша спроба, буквально напередодні, 18 жовтня, російські диверсанти пробували обійти українські позиції, однак у стрілецькому бою вони зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.
Що відбувається на Херсонщині: головне
- Контрнаступ на Херсон розвивається. Розвідка припускає, що місто може бути звільнене з-під окупації вже найближчим часом. Також про це натякнув й український військовий.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов заявив, що росіяни тікають із відвойованих населених пунктів так, що ЗСУ просто не встигають їх наздоганяти.
- Окупаційна влада регіону заговорила про нібито "добровільне переселення" жителів. "Переміщення" запланували і на тимчасово окупованих територіях Миколаївщини.
- Зрадник Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, нібито отримають сертифікати на житло. Міський голова Мелітополя переконаний, що окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста.
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно наголосив, що загарбники можуть вдатись до провокацій та обстріляти Херсон.
Варте уваги – На звільнені території Херсонщини повертається життя після окупації: відео