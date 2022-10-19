Українські військові влаштували спекотну ніч для окупантів. На Херсонщині прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами.

Варте уваги ДРГ противника намагалась обійти позиції ЗСУ біля Нової Кам'янки на Херсонщині

Прикордонники знищили два склади з боєприпасами загарбників

Також повідомляють, що наші захисники вдарили по місцях скупчення живої сили противника та їх броньованій техніці.

Як прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами: відео

Раніше повідомлялося, що нова ворожа ДРГ намагалася обійти українські позиції поблизу Нової Кам’янки. Однак захисники України помітили групу росіян та вступили з ними у бій. У результаті окупанти зазнали втрат та відійшли.

Це не перша спроба, буквально напередодні, 18 жовтня, російські диверсанти пробували обійти українські позиції, однак у стрілецькому бою вони зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.

Що відбувається на Херсонщині: головне

Контрнаступ на Херсон розвивається. Розвідка припускає, що місто може бути звільнене з-під окупації вже найближчим часом. Також про це натякнув й український військовий.

Херсонський активіст Володимир Молчанов заявив, що росіяни тікають із відвойованих населених пунктів так, що ЗСУ просто не встигають їх наздоганяти.

Окупаційна влада регіону заговорила про нібито "добровільне переселення" жителів. "Переміщення" запланували і на тимчасово окупованих територіях Миколаївщини.

Зрадник Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, нібито отримають сертифікати на житло. Міський голова Мелітополя переконаний, що окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно наголосив, що загарбники можуть вдатись до провокацій та обстріляти Херсон.

Варте уваги – На звільнені території Херсонщини повертається життя після окупації: відео