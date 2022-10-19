За інформацією ОК "Південь", на Херсонщині ворог веде активну оборону. Про стан на цьому напрямку розповіло джерело ОВА, повідомляє 24 канал.
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ДРГ окупантів
Як повідомили в оперативному командуванні, нова ворожа ДРГ намагалася обійти українські позиції поблизу Нової Кам’янки. Однак захисники України помітили групу росіян та вступили з ними у бій. У результаті окупанти зазнали втрат та відійшли.
Зауважимо, що це не перша спроба ворога поблизу цього села. Так, буквально напередодні, 18 жовтня, російські диверсанти пробували обійти українські позиці, однак у стрілецькому бою вони зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.
Обстріли росіян та відповідь ЗСУ
В ОВА зазначили, що територіальні громади вздовж лінії бойового зіткнення та в тилових районах системно потерпають від ворожих обстрілів, ракетних ударів та атак дронами. Росіяни б'ють усім, що мають у запасі. Так, вони завдають вогневого ураження нашим військам із застосуванням:
- авіації,
- важкої артилерії,
- РСЗВ,
- мінометів.
Натомість захисники України активно нищать ворогів. Зокрема, їм вдалося знищити 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Також там підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Контрнаступ на Херсон розвивається. Припускають, що місто може бути звільнене з-під окупації найближчим часом. На це натякнув зокрема й український військовий.
- Ба більше, херсонський активіст Володимир Молчанов заявив, що росіяни тікають із відвойованих населених пунктів так, що ЗСУ просто не встигають їх наздоганяти.
- На тлі цього командувач російським вторгненням заговорив про "непрості рішення" щодо Херсона, а також про те, що наші захисники нібито планують вдатися на Херсонщині до заборонених методів війни.
- На цю заяву відреагував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він припустив, що це може бути анонсом дій саме російських окупантів.
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