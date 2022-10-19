За інформацією ОК "Південь", на Херсонщині ворог веде активну оборону. Про стан на цьому напрямку розповіло джерело ОВА, повідомляє 24 канал.

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ДРГ окупантів

Як повідомили в оперативному командуванні, нова ворожа ДРГ намагалася обійти українські позиції поблизу Нової Кам’янки. Однак захисники України помітили групу росіян та вступили з ними у бій. У результаті окупанти зазнали втрат та відійшли.

Зауважимо, що це не перша спроба ворога поблизу цього села. Так, буквально напередодні, 18 жовтня, російські диверсанти пробували обійти українські позиці, однак у стрілецькому бою вони зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.

Обстріли росіян та відповідь ЗСУ

В ОВА зазначили, що територіальні громади вздовж лінії бойового зіткнення та в тилових районах системно потерпають від ворожих обстрілів, ракетних ударів та атак дронами. Росіяни б'ють усім, що мають у запасі. Так, вони завдають вогневого ураження нашим військам із застосуванням:

авіації,

важкої артилерії,

РСЗВ,

мінометів.

Натомість захисники України активно нищать ворогів. Зокрема, їм вдалося знищити 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. Також там підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збив російський штурмовик Су-25.

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