По информации ОК "Юг", в Херсонской области враг ведет активную оборону. О состоянии в этом направлении рассказал источник ОВА, сообщает 24 канал.
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ДРГ оккупантов
Как сообщили в оперативном командовании, новая вражеская ДРГ пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки. Однако защитники Украины заметили группу россиян и вступили с ними в бой. В результате оккупанты понесли потери и отошли.
Заметим, что это не первая попытка врага вблизи этого села. Так, буквально накануне, 18 октября, российские диверсанты пробовали обойти украинские позиции, однако в стрелковом бою они понесли потери и отступили на исходные позиции.
Обстрелы россиян и ответ ВСУ
В ОВА отметили, что территориальные общины вдоль линии боевого столкновения и в тыловых районах системно страдают от вражеских обстрелов, ракетных ударов и атак дронами. Россияне бьют всем, что имеют в запасе. Так, они наносят огненное поражение нашим войскам с применением:
- авиации,
- тяжелой артиллерии,
- РСЗО,
- минометов.
Защитники Украины активно уничтожают врагов. В частности, им удалось уничтожить 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Также там подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбил российский штурмовик Су-25.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- Контрнаступление на Херсон развивается. Предполагают, что город может быть освобожден из-под оккупации в ближайшее время. На это намекнул в том числе и украинский военный.
- Более того, херсонский активист Владимир Молчанов заявил, что россияне бегут из отвоеванных населенных пунктов так, что ВСУ просто не успевают их догонять.
- На фоне этого командующий российским вторжением заговорил о "непростых решениях" относительно Херсона, а также о том, что наши защитники якобы планируют прибегнуть в Херсонской области к запрещенным методам войны.
- На это заявление отреагировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он предположил, что это может быть анонсом действий именно российских оккупантов.
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