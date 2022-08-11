российские оккупанты после увеличения количества "хлопков" на их складах и базах решили увеличить интенсивность обстрелов позиций ВСУ и украинских городов. Правда, количество запасов врага уменьшается каждый день, так что россиянам следовало бы задуматься об экономии того, что они не могут уберечь.

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Уничтожение очередного склада врага

Генеральный штаб ВСУ показал результат эффективной синергии аэроразведки и артиллерии. Российские оккупанты пытались скрыть свою технику и склад боеприпасов, но их выходка потерпела фиаско – снаряды и боевые машины врага ярко запылали.

Видео уничтожения склада россиян и боевой техники:

Борьба Украины с оккупантами: последние новости

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на ядерный шантаж находящихся на ЗАЭС россиян. Он заверил, что ситуация контролируемая, а Украина обязательно освободит объект от врага.

План противника по проведению так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях провалился. Фиаско стали признавать и сами россияне.

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