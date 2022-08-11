російські окупанти після зростання кількості "бавовни" на їхніх складах та базах вирішили збільшити інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ та українських міст. Щоправда, кількість запасів ворога зменшується кожного дня, тож росіянам варто було б задуматися про економію того, що вони не можуть вберегти.

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Знищення чергового складу ворога

Генеральний штаб ЗСУ показав результат ефективної синергії аеророзвідки та артилерії. Російські окупанти намагалися сховати свою техніку та склад боєприпасів, але ця їхня витівка зазнала фіаско – снаряди та бойові машини ворога яскраво запалали.

Відео знищення складу росіян та бойової техніки:

Боротьба України з окупантами: останні новини

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на ядерний шантаж росіян, які перебувають на ЗАЕС. Він запевнив, що ситуація контрольована, а Україна обов'язково звільнить об'єкт від ворога.

План ворога щодо проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях провалився. Фіаско почали визнавати й самі росіяни.

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