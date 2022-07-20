При ударе по Лазурному ВСУ уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию врага

В Лазурном украинские воины уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлёт". Так, ВСУ сумели дотянуться до поселка в Херсонской области на побережье Черного моря.

В Сухопутных войсках отметили, что уничтоженная РЛС была размещена более чем в 100 километрах от позиций, которые сейчас занимают ВСУ.

К теме Кровавый "бизнес" наемников лопнул: в Генштабе рассказали о полной ликвидации группы "Вагнера"

Что известно о РЛС, которую уничтожили наши воины

Эта РЛС предназначена для выдачи целеуказания для зенитных ракетных комплексов С-300, С-400 и т.д. В целом "Подлет" автоматически выявляет и определяет координаты цели, захватывает и сопровождает любые аэродинамические цели, в том числе малозаметные, а также выдает информацию о целях систем ЗРК и истребительной авиации.

48Я6-К1 "Подлет" – твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обозрения и выявление воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке,

– объяснили в СтратКом ВСУ.

Снабжение этих РЛС в войска ПВО россии начали еще в 2015 году. Сейчас "Подлет" считают самой "современной" и менее распространенной радиолокационной станцией. А ВСУ уничтожили эту систему одним выстрелом, да еще на расстоянии более 100 километров.



ВСУ уничтожили РЛС "Подлет" / Фото Сухопутные силы ЗС

Вчера защитники уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы

19 июля ВСУ уничтожили еще одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Репелент-1", предназначенную для того, чтобы выводить из строя украинские беспилотники. Вражеская станция была размещена возле шлюза Каховской ГЭС.



ВСУ уничтожили "Репелент-1" / Фото СтратКом ВСУ

Свежие потери врага

За прошедшие сутки, 19 июля, украинские воины ликвидировали около 200 российских захватчиков.

Кроме этого, на лом пошли еще 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 10 БпЛА, а также 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн и даже 1 самолет. Правда, россияне сами сбили свой истребитель, пытаясь перехватить ракеты из HIMARS.

В целом количество ликвидированных оккупантов с 24 февраля дошло почти до 39 тысяч.

К теме – Украина получит еще одну партию HIMARS: смотрите видео