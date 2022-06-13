Как ВСУ уничтожили вагнеровцев

Об этом в интервью рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По его словам, в результате атаки по базе вагнеровцев могли погибнуть 20 российских наемников.

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Подтверждение этой информации можно найти в отчете боевиков по квазиреспублике в Луганской области. Там написано, что возле стадиона, где была расположена база, было 22 человека. Боевики описали только двух пожилых женщин.

Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно предположить, что именно эти 20 человек о которых в отчете ничего нет, – вагнеровцы, которые должны погибнуть,

– отметил Михайлов.

Кстати, "вагнеровцев" нашли с помощью вирусного видео в токтоке, которое сняли россияне.

"На видео было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Затем их (вагнеровцев – 24 канал) там и нашли", – отметил исследователь.

Что известно об уничтожении базы в Кадиевке

9 июня СМИ сообщили, что на стадионе в Кадиевке Луганской области произошел масштабный пожар. В последнее время там размещалась база российских наемников ППК "Вагнера". Заметим, что сама кадиевка находится под российской оккупацией с 2014 года.

Впоследствии, информацию об уничтожении базы вагнеровцев подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. На фейсбук-странице даже опубликовали видео с кадрами, как пылает стадион.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в результате атаки по базе выжил только один российский военный.

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Общие потери россиян на войне против Украины

ВСУ ликвидировали около 32 300 бойцов вражеского личного состава,

танков – 1 432 единицы,

боевых бронированных машин – 3 492 единиц,

артиллерийских систем – 718 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 213 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,

крылатых ракет – 125,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

К теме смотрите видео о ситуации в Луганской области: