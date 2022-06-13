Як ЗСУ знищили вагнерівців

Про це в інтерв'ю розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. За його словами, внаслідок атаки по базі вагнерівців могли загинути 20 російських найманців.

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Підтвердження цієї інформації можна знайти у звіті бойовиків з квазіреспубліки в Луганській області. Там написано, що біля стадіону, де була розташована база, було 22 людей. Бойовики описали тільки двох жінок похилого віку.

Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон було зруйновано, тож можна зробити припущення, що саме ці 20 людей про яких у звіті нічого немає, – вагнерівці, які мали б загинути,

– зазначив Михайлов.

До речі, "вагнерівців" знайшли за допомогою вірусного відео у тіктоці, яке зняли росіяни.

"На відео було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх (вагнерівців – 24 канал) там і знайшли", – зазначив дослідник.

Що відомо про знищення бази в Кадіївці

9 червня ЗМІ повідомили, що на стадіоні в Кадіївці Луганської області трапилася масштабна пожежа. Останнім часом там розміщувалася база російських найманців ПВК "Вагнера". Зауважимо, що сама Кадіївка перебуває під російською окупацією з 2014 року.

Згодом інформацію про знищення бази вагнерівців підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України. На фейсбук-сторінці навіть опублікували відео з кадрами, як палає стадіон.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок атаки по базі вижив лише один російський військовий.

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Загальні втрати росіян на війні проти України

ЗСУ ліквідували близько 32 300 бійців ворожого особового складу,

танків – 1 432 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,

артилерійських систем – 718 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 213 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,

крилатих ракет – 125,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

До теми дивіться відео про ситуацію в Луганській області: