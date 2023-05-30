Детали спецоперации рассказал боец морского центра ССО. Нашим бойцам была поставлена задача высадиться на один из островов Херсонской области, провести там зачистку и занять позиции.

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Какую засаду врагу устроили наши защитники

После того, как защитники пробыли на острове полсуток, они увидели, как прямо к ним вдоль реки движется катер. Это была группа русских военных. Операторы боевой группы мгновенно открыли плотный огонь по противнику. При этом россияне были подготовлены и также начали стрелять в ответ из крупнокалиберного пулемета.

При этом у украинских защитников не было никаких потерь. В то же время наши защитники сразу уничтожили российского командира и лодочника, который вел катер. Это в дальнейшем подтвердили полученные разведданные. Вражеская лодка погрузилась в камыши,

– отметили наши защитники.

После этого воины отошли, ведь по острову могла бы работать вражеская артиллерия. Через полчаса после их ухода россияне действительно открыли огонь. Когда ситуация стабилизировалась, украинские воины вышли к вражеской лодке, чтобы полностью уничтожить ее. Они сделали это для того, чтобы противник снова ею не завладел.

Как бойцы ССО устроили удачную засаду: смотрите видео

Добавим, что острова в устье Днепра в Херсонской области – это красная зона, в которую не допускают гражданских и прессу. Там постоянно ведутся бои. Украинские военные держат ситуацию под контролем.

Среди районов, где происходят боевые столкновения вблизи Херсона, называют острова в дельте Днепра Среди них, в частности, остров Большой Потёмкинский. На карте боевых действий он фактически разделен. На нем присутствуют как оккупанты, так и украинские подразделения.