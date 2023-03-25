Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам речь идет о по меньшей мере 20 единицах вражеской техники.

Смотрите также ВСУ ликвидировали еще 720 захватчиков и минуснули вертолет: потери врага по состоянию на 25 марта

За прошедшие сутки ВСУ "минуснули":

  • 4 беспилотника-разведчика и наводчика с гранатами,
  • моторную лодку, оборудованную под ДРГ,
  • 5 реактивных систем залпового огня,
  • артиллерийскую установку,
  • танк,
  • 8 единиц автобронетехники,
  • а также 5 полевых пунктов боеснабжения и вещевой склад.

Актуально о потерях врага

  • 24 марта украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян. Также наши защитники "приземлили" вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников разного типа.
  • Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов.