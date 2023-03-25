Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам речь идет о по меньшей мере 20 единицах вражеской техники.

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За прошедшие сутки ВСУ "минуснули":

4 беспилотника-разведчика и наводчика с гранатами,

моторную лодку, оборудованную под ДРГ,

5 реактивных систем залпового огня,

артиллерийскую установку,

танк,

8 единиц автобронетехники,

а также 5 полевых пунктов боеснабжения и вещевой склад.

Обратите внимание! Ранее в Генштабе отмечали, что на оккупированной части Херсонской области россияне переодеваются в украинскую военную форму с целью провокаций.

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