Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами мова про щонайменше 2️0 одиниць ворожої техніки.

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Минулої доби ЗСУ "мінуснули":

4 безпілотники-розвідники й навідники з гранатами,

моторний човен, обладнаний під ДРГ,

5 реактивних систем залпового вогню,

артилерійська установка,

танк,

8 одиниць автобронетехніки,

а також 5 польових пунктів боєпостачання та речовий склад.

Зверніть увагу! Раніше у Генштабі наголошували, що на окупованій частині Херсонської області росіяни переодягаються в український військовий однострій з метою провокацій.

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