Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами мова про щонайменше 2️0 одиниць ворожої техніки.
Дивіться також ЗСУ ліквідували ще 720 загарбників та мінуснули гелікоптер: втрати ворога станом на 25 березня
Минулої доби ЗСУ "мінуснули":
- 4 безпілотники-розвідники й навідники з гранатами,
- моторний човен, обладнаний під ДРГ,
- 5 реактивних систем залпового вогню,
- артилерійська установка,
- танк,
- 8 одиниць автобронетехніки,
- а також 5 польових пунктів боєпостачання та речовий склад.
Актуально про втрати ворога
- 24 березня українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження росіян. Також наші захисники "приземлили" ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотників різного типу.
- Українські захисники за минулу добу ліквідували 720 російських окупантів.