Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами мова про щонайменше 2️0 одиниць ворожої техніки.

Дивіться також ЗСУ ліквідували ще 720 загарбників та мінуснули гелікоптер: втрати ворога станом на 25 березня

Минулої доби ЗСУ "мінуснули":

  • 4 безпілотники-розвідники й навідники з гранатами,
  • моторний човен, обладнаний під ДРГ,
  • 5 реактивних систем залпового вогню,
  • артилерійська установка,
  • танк,
  • 8 одиниць автобронетехніки,
  • а також 5 польових пунктів боєпостачання та речовий склад.

Актуально про втрати ворога

  • 24 березня українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження росіян. Також наші захисники "приземлили" ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотників різного типу.
  • Українські захисники за минулу добу ліквідували 720 російських окупантів.