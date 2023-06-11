На кадрах, опубликованных генерал-полковником Александром Сырским, видна работа 14-й отдельной механизированной бригады. Наши воины точным ударом уничтожили российский танк.

Обратите внимание Потери – колоссальные: на Таврическом направлении силы врага уменьшились почти на 5 рот в сутки

Как уничтожить российский танк

Украинские военные эффективно уничтожают российскую технику с помощью дронов. Именно это один из секретов успеха, а не, например, российские методики о том, как уничтожить американские танки M1 Abrams с помощью лопаты.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что враг теряет немало техники и наши защитники и защитницы продолжают работу. Именно благодаря их усилиям статистика потерь врага пополняется каждый день.

Уничтожение российского танка: эпические кадры

Потери россиян в войне с Украиной

Если мы уже говорим о потерях, то благодаря колоссальным усилиям наших воинов с первых минут полномасштабного российского вторжения оккупационная армия на 11 июня 2023 года потеряла: