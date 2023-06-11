На кадрах, опублікованих генерал-полковником Олександром Сирським видно роботу 14-ї окремої механізованої бригади. Наші воїни точним ударом знищили російський танк.
Зверніть увагу Втрати – колосальні: на Таврійському напрямку сили ворога поменшали майже на 5 рот за добу
Як знищити російський танк
Українські військові ефективно нищать російську техніку за допомогою дронів. Саме це один із секретів успіху, а не, наприклад, російські методички про те, як знищити американські танки M1 Abrams за допомогою лопати.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що ворог втрачає чимало техніки й наші захисники та захисниці продовжують роботу. Саме завдяки їхнім зусиллям статистика втрат ворога поповнюється щодня.
Знищення російського танка: епічні кадри
Втрати росіян у війні з Україною
Якщо ми вже говоримо про втрати, то завдяки колосальним зусиллям наших воїнів від перших хвилин повномасштабного російського вторгнення окупаційна армія станом на 11 червня 2023 року втратила:
- близько 215 640 загарбників;
- 3 926 танків;
- 7 631 бойову броньовану машину;
- 3 736 артилерійських систем;
- 601 реактивну систему залпового вогню;
- 362 засоби ППО;
- 314 літаків;
- 299 гелікоптерів;
- 3 300 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 1 183 крилаті ракети;
- 18 кораблів та катерів;
- 6 461 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 509 одиниць спеціальної техніки.