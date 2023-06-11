На кадрах, опублікованих генерал-полковником Олександром Сирським видно роботу 14-ї окремої механізованої бригади. Наші воїни точним ударом знищили російський танк.

Зверніть увагу Втрати – колосальні: на Таврійському напрямку сили ворога поменшали майже на 5 рот за добу

Як знищити російський танк

Українські військові ефективно нищать російську техніку за допомогою дронів. Саме це один із секретів успіху, а не, наприклад, російські методички про те, як знищити американські танки M1 Abrams за допомогою лопати.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що ворог втрачає чимало техніки й наші захисники та захисниці продовжують роботу. Саме завдяки їхнім зусиллям статистика втрат ворога поповнюється щодня.

Знищення російського танка: епічні кадри

Втрати росіян у війні з Україною

Якщо ми вже говоримо про втрати, то завдяки колосальним зусиллям наших воїнів від перших хвилин повномасштабного російського вторгнення окупаційна армія станом на 11 червня 2023 року втратила: